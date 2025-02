A hipótese ganhou força no último dia de mercado e esteve em aberto até tarde, mas acabou por cair. Tomás Händel estava a ser negociado entre FC Porto e V. Guimarães como substituto de Nico González, médio que saiu para o Manchester City, mas as negociações saíram furadas por influência de Martín Anselmi, confirmou o Maisfutebol.

O negócio nunca esteve fechado, em abono da verdade. Martín Anselmi não estava convencido com a opção Tomás Händel e até deixou isso nas entrelinhas na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Rio Ave:

«Decidimos que não havia ninguém no mercado para substituir o Nico, não quero tapar jogadores como o Mora ou o Vasco Sousa e trazer um jogador para rechear o plantel. Não encontrámos um à altura do FC Porto, então continuamos a trabalhar com este plantel e a preparar o mercado de verão com mais tempo. Vamos dar ferramentas a estes jogadores e eles a nós para sermos melhores», disse.

Händel esteve também nas últimas horas perto de rumar ao Milan, de Itália, por nove milhões de euros mais 20% de futuras mais-valias para os minhotos. Porém, a idade foi um entrave.

O Milan só podia inscrever jogadores sub-23 e Händel conta com 24 anos. Para Händel ser inscrito, outro jogador teria de sair. No último dia de mercado, o médio Warren Bondo, de 21 anos, foi oficializado.