Kayky Gabriel e Ryan Gobbi marcam início de uma nova era entre o FC Porto e o Coimbra Sports, do Brasil. Os dois jovens são os primeiros atletas da formação do clube de Minas Gerais a chegar à Invicta após a assinatura de uma parceria.

«Os atletas Kayky Gabriel, de 18 anos, e Ryan Gobbi, de 16 anos, foram integrados no plantel sub-19 do FC Porto», disse o clube em comunicado nas plataformas oficiais.

«Eles fazem parte do programa de monitorização dos Dragões e ficaram sob observação da comissão portista nos últimos dias, regressando às atividades no centro de treinos do Coimbra na próxima semana», acrescentam.

Foi no início desta semana que os dois clubes assinaram um «acordo de cooperação técnica», sendo que o Coimbra vai passar a vestir de azul e branco.