O FC Porto prepara-se para roubar dois jovens internacionais portugueses ao Benfica: Ussumane Djaló e Alfa Baldé já estão no Porto desde sábado, viram no Dragão o jogo com o Mónaco e preparam-se para assinar com a SAD portista.

Ussumane Djaló e Alfa Baldé têm ambos 17 anos, na última época representaram a equipa de juvenis do Benfica e tinham uma proposta para assinar contrato profissional com a SAD encarnada, que contudo não aceitaram.

Agora vão assinar com o FC Porto, também um contrato profissional, devendo ser integrados no plantel sub-19 dos azuis e brancos.

Ussumane Djaló é um médio ofensivo,nasceu em Bissau, jogava há quatro anos no Benfica, que o contratou ao Ponte Frielas, é o capitão da seleção sub-17 de Portugal e vai assinar contrato por três épocas, mais duas de opção.

Já Alfa Baldé é um extremo também nascido na Guiné-Bissau, também internacional sub-17 e também contratado pelo Benfica ao Ponte Frielas há quatro anos.