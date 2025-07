Vasco Sousa está na lista do V. Guimarães para este mercado de transferências, apurou o Maisfutebol.

Os vimaranenses ainda detêm 40 por cento do passe do médio, sendo que o FC Porto é dono dos outros 60 por cento.

A intenção dos responsáveis do V. Guimarães é obter a percentagem detida pelo FC Porto, sendo que ainda não foram colocados valores em cima da mesa. Existiram até agora apenas abordagens iniciais e ainda não houve proposta formal pelo jogador.

Os responsáveis do clube veem Vasco Sousa como um substituto para os médios que têm sido associados à saída do clube, como Tiago Silva e Tomás Händel. O médio de 22 anos jogou no clube vimaranense entre 2014 e 2019, durante a formação. Se o negócio for concluído, seria um regresso a uma 'casa' que bem conhece.

Ingressou depois no FC Porto, no escalão de juvenis, chegando à equipa principal em 2024/25, com 15 jogos efetuados sob o comando de Vítor Bruno. Recorde-se que o médio já estava recuperado de uma lesão grave durante o Mundial de Clubes, mas não somou qualquer minuto com Martín Anselmi.

O internacional sub-21 português tem contrato com o FC Porto até 2027, tendo tido a última extensão do vínculo no verão do ano passado.

