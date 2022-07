O Ajax confirmou, esta quinta-feira, ter chegado a «acordo» com o FC Porto para a contratação de Francisco Conceição, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

O internacional sub-21 português fica ligado ao emblema de Amesterdão até junho de 2027. Muda-se para os Países Baixos a troco de cinco milhões de euros, valor da cláusula de rescisão estabelecida no contrato que terminava daqui a um ano.

Esse vínculo com os dragões, recorde-se, foi assinado em agosto de 2020, quando Francisco Conceição era menor. Por isso, o contrato não poderia ser por mais de três anos. Nos últimos meses, o clube azul e branco tentou renovar com o filho do treinador, Sérgio Conceição, mas sem sucesso.

Francisco Conceição, de 19 anos, estreou-se pela equipa principal do FC Porto em 2020/21 e teve um papel importante na temporada transata, com 33 jogos, três golos e três assistências, além de ter conquistado a «dobradinha». De recordar que o jovem extremo representou também o Sporting no início do percurso na formação.

Nas redes sociais, o jogador despediu-se, referindo-se à saída do FC Porto como «o momento mais difícil» da sua curta carreira. No Ajax, vai vestir a camisola n.º 35.

Coming soon to 𝗔𝗠𝗦...



Olá, @FConceicao7! 👋 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2022

[artigo atualizado]