Alberto Costa é jogador do FC Porto até 2030. O clube oficializou a chegada do lateral português através das plataformas oficiais, após concluído todo o processo burocrático e de exames médicos nesta quinta-feira.

Tal como noticiou o Maisfutebol, Alberto chega ao clube por 15 milhões de euros fixos mais um em variáveis. Fica protegido por uma cláusula de 65 milhões de euros e assina contrato por cinco temporadas.

Em comunicado à CMVM, o FC Porto revela que a Juventus fica com dez por cento das mais valias de uma potencial futura transferência do jogador. Acrescenta ainda que teve encargos de intermediação de dez por cento do valor de transferência (1,5 milhões de euros).

O V. Guimarães recebe cinco por cento de mais valias na venda do atleta, que tinha custado 12,5 milhões em janeiro. Assim, a Juventus terá de entregar 125 mil euros ao clube, mais 600 mil referentes ao mecanismo de solidariedade, num total de 725 mil euros.

O lateral de 21 anos chega ao clube em negócios separados em relação à venda de João Mário para a Juventus, que custou doze milhões de euros aos cofres bianconeri.

Em declarações citadas no sítio oficial do clube, lê-se que Alberto considera esta como «a melhor decisão» que podia tomar, cumprindo um «sonho de criança», pois vai representar «o clube do coração».

Assim, Alberto Costa termina uma breve aventura no estrangeiro após meia temporada na Juventus. Fez 14 jogos e deu três assistências nesse período, ganhando mais minutos na fase final de temporada com o treinador Igor Tudor.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências