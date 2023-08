Os Colorado Rapids anunciaram nesta quinta-feira a contratação de Sidneu Tavares, médio internacional sub-19 português, que chega ao clube da MLS por empréstimo do FC Porto.

De acordo com a informação divulgada pelos norte-americanos, o empréstimo de um ano contempla uma opção de compra, cujo valor não é referido.

O jogador de 21 anos formado nos ingleses do Leicester cumpriu as duas últimas épocas no FC Porto B, tendo realizado 32 jogos na última temporada.