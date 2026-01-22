Kotaro Nagata é reforço da Oliveirense, da II Liga, por empréstimo do FC Porto. O empréstimo, que não inclui opção de compra, dura até ao final da presente temporada.,

O médio japonês de 20 anos regressa assim um clube que representou durante duas épocas. No mercado de verão foi contratado pelo FC Porto, tendo feito cinco jogos pela equipa B dos dragões.