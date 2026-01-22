Transferências
OFICIAL: FC Porto empresta médio japonês à Oliveirense
Kotaro Nagata leva cinco jogos pela equipa B dos dragões
Kotaro Nagata é reforço da Oliveirense, da II Liga, por empréstimo do FC Porto. O empréstimo, que não inclui opção de compra, dura até ao final da presente temporada.,
O médio japonês de 20 anos regressa assim um clube que representou durante duas épocas. No mercado de verão foi contratado pelo FC Porto, tendo feito cinco jogos pela equipa B dos dragões.
𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓪𝓬𝓴 🔴🔵— UD Oliveirense Futebol SAD (@oliveirense_sad) January 22, 2026
Kotaro Nagata volta a vestir as cores da UD Oliveirense e é reforço até ao final da época por empréstimo.
A Vida Pela União. Sempre!#UDOliveirense #AVidaPelaUnião #UDOliveirenseSAD #UDO pic.twitter.com/KD3gP5wWeX
