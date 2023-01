Luan Brito foi oficializado pelo FC Porto. O avançado de 20 anos chega aos dragões por empréstimo do Fluminense e vai integrar a equipa B, tal com o Maisfutebol tinha noticiado.

O novo camisola 80 do FC Porto fez a formação no clube do Rio de Janeiro, sagrando-se campeão de sub-17 e sub-20.

Luan Brito revelou ter falado com Evanilson antes de aceitar a proposta dos dragões, uma vez que partilha com ele a formação no Fluminense e tem nele «uma referência».

Em declarações ao site do FC Porto, o jovem descreveu-se como jogador.

«Sou um avançado que procura sempre ajudar a equipa ao fazer golos e assistências no último terço. Eu gosto de fazer de pivô, sou um avançado de área e sempre que a bola estiver lá vou procurar fazer golos», disse.