O FC Porto assegurou a renovação de mais uma pérola da formação. Duarte Cunha, campeão Europeu e do Mundo de sub-17, prolongou o vínculo com os dragões até 2031.

Nascido a 25 de janeiro de 2008, em Vila Nova de Cerveira, o avançado de 18 anos começou a dar os primeiros toques na bola no Cerveira. Mudou-se rapidamente para o FC Porto, ingressando nos azuis e brancos nos sub-10.

Desde então cumpriu toda a formação no FC Porto. Com 42 internacionalizações jovens, o destaque vai para o campeonato do Mundo sub-17 conquistado em novembro de 2025.

De regresso à Invicta, o extremo tem deambulado entre os sub-19 e a equipa B. Leva, no campeonato de juniores, oito golos e dez assistências em 23 jogos. Na II Liga, onde joga a equipa secundária, soma um golo e uma assistência em 11 jogos.

Confira, na galeria associada, as imagens da renovação.