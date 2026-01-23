Rui Monteiro, de 22 anos, é reforço do Dinamo Tbilisi, da Geórgia. O extremo chega proveniente do FC Porto, assinando um contrato válido por duas temporadas.

Com toda a formação feita nos dragões, Monteiro atuava na equipa B azul e branca, tendo feito apenas um jogo na presente temporada. Ruma, agora, ao quarto classificado da última edição da Liga da Geórgia.