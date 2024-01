Antonio Manicone, ex-internacional italiano que exerce funções como treinador-adjunto da seleção do Irão, deixou rasgados elogios a Mehdi Taremi, cujo futuro deverá passar pelo Inter de Milão.

«É inteligente, sabe encontrar os espaços com bola e sem bola. Tem qualidades físicas notável, uma técnica excelente e faro de golo. É também muito bom a atacar a profundidade com bola, mas também sem, por causa da velocidade que tem», destacou o técnico de 57 numa entrevista ao Tuttosport.

Manicone, que jogou várias épocas no Inter de Milão, considerou assim que, caso se confirme a saída do FC Porto para os nerazzurri no final da época, o emblema italiano garante um jogador com muitos recursos. «Graças à sua inteligência, é capaz de fazer tudo. (...) Estamos a falar de um avançado moderno.»