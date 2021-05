Vítor Pereira tem sido um dos nomes do mercado de treinadores, sobretudo devido a ter o seu nome associado ao FC Porto, como possível substituto de Sérgio Conceição.

Nesta quarta-feira, sem nunca se referir aos dragões, o treinador assumiu sentir alguma ansiedade para voltar a trabalhar numa equipa, ainda que realce querer escolher «com maturidade».

«O futebol é uma droga terrível que nos está mesmo nas veias. Para mim, é um bocadinho ter a possibilidade de criar. É dentro do campo que me sinto no palco natural da vida, com entusiasmo e alegria», começou por dizer, à margem do Fórum da ANTF.

Depois de três épocas nos chineses do Shanghai SIPG, o técnico de 52 anos, admite querer agora um projeto distinto, até porque considera já ter feito por isso.

«Está na hora de ter um projeto que me volte a fazer sentir borboletas. De sentir a chama de paixão, um projeto que me estimule e cumpra os objetivos que tenho na minha cabeça. Quero um campeonato daqueles onde acho que mereço estar. Se não, provavelmente já estaria a treinar», acrescentou.

Admitindo que está a aproveitar esta pausa competitiva para descansar, Vítor Pereira reforçou querer evitar erros do passado.

«Vim da China extremamente cansado, muito por ter estado sempre fechado, o que me desgastou muito. Agora estou a recuperar e o futebol virá, agora com mais maturidade. Não quero cometer os erros que já cometi no passado de ter pressa porque o sangue começa a ferver nas veias e começo a sentir aquela ansiedade de ir para o treino. Quero ter mais paciência e maturidade na escolha», sublinhou.

E que tal o regresso a Portugal? A resposta veio embrulhada num sorriso de quem percebeu a tentativa, mas não quer dar troco.

«Regressar? Eu já estou em Portugal, estou muito bem e a desfrutar da minha família», atirou, sem alimentar especulações.