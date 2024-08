Wendel Silva, jogador dos quadros do FC Porto, foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira. O jogador de 24 anos, novo camisola 19, respondeu a algumas perguntas dos jornalistas. Entre elas, o porquê de ter saído do FC Porto para um clube da Serie B brasileira.

«A oportunidade faltou no FC Porto porque tinham muitos atacantes, não dava para o treinador me subir [de escalão]. Procurei um espaço para poder jogar, ganhar tempo e rodagem», justificou, em conferência de imprensa.

O Santos reserva opção de compra por Wendel, caso sejam atingidas metas de desempenho. Precisa de atuar por, ao menos, 45 minutos em 60 por cento dos jogos, além de marcar 15 golos. Metas que ele acredita serem atingíveis. «É possível. Vivemos de golos, vou trabalhar muito para isso acontecer», garantiu o brasileiro.

O avançado destacou ainda a dimensão do clube, despromovido pela primeira vez à Serie B. «Um desafio, clube gigante do futebol mundial. Acredito que também foi muito da minha vontade vir para cá. É o Santos de Neymar e Pelé. Fiquei muito feliz quando soube da proposta e decidi vir para cá», explicou.

Wendel Silva chega ao Santos após duas temporadas na equipa B do FC Porto. Chegou a Portugal pela porta do Leixões, em 2020, tendo um empréstimo no Sporting da Covilhã. Foi formado no Flamengo.