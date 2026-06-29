Felipe Augusto, avançado brasileiro de 22 anos, foi anunciado como reforço do Zenit São Petersburgo, atual campeão da Rússia, tal como o Maisfutebol já tinha antecipado em tempo oportuno.

O jovem futebolista, que na última temporada representou o Tranbzonspor, chegou a ser apontado ao Benfica, sendo que o presidente do clube turco confirmou inclusive a existência de uma proposta dos encarnados.

Segundo informações comunicadas pelo Trabzonspor aos mercados, Felipe Augusto custou aos cofres do Zenit 15 milhões de euros, montante aos quais poderão acrescer €5M em função de objetivos.

Na última temporada, o jogador formado no Corinthians assinou 15 golos, 13 dos quais na Liga turca.