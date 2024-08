O Fenerbahçe completou a sua venda mais cara de sempre nesta terça-feira. Trata-se do lateral Ferdi Kadioglu, uma das figuras da equipa bem como da seleção turca (20 internacionalizações).

Kadioglu custa 30 milhões de euros aos cofres do Brighton, segundo a imprensa inglesa. O clube da Premier League já deu as boas-vindas ao jogador e continua o forte investimento com mais um reforço sonante.

Assinou quatro anos de contrato, pondo fim a uma ligação de seis anos com o Fenerbahçe. Curiosamente, Kadiolgu despontou nos Países Baixos, onde nasceu, mas rumou ao país de origem dos pais para se afirmar no futebol.

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, perde assim uma peça importante da defesa. Recorde-se que o clube turco falhou a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões e garantiu, assim, um bom encaixe financeiro com esta venda.

O turco foi anunciado e quinze minutos depois, já estava a conhecer o relvado dos seagulls: