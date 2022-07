Fenerbahçe e Flamengo oficializaram nesta sexta-feira o empréstimo do defesa-central Gustavo Henrique ao clube turco, até ao final da temporada.

O jogador de 29 anos, que já trabalhou com Jorge Jesus no Flamengo, é formado no Santos e estava no Mengão desde 2020.

Note-se que, também nesta sexta-feira, o Fenerbahçe confirmou a chegada de outro central brasileiro, desta feita Luan Peres, ex-Marselha, que assina por três anos.