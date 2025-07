João Félix (Chelsea) e Franjo Ivanovic (Union St. Gilloise) não são as únicas negociações em andamento para reforçar o ataque do Benfica. O Maisfutebol sabe que o emblema da Luz está a preparar um ataque final por Anis Hadj-Moussa.

Os encarnados vão enviar até sexta-feira um representante para os Países Baixos para avançar pela contratação do extremo argelino do Feyenoord - e, possivelmente, regressar de viagem com o jogador ao lado.

Não é de hoje, é verdade, que a SAD encarnada tenta a compra de Moussa, que, na visão da equipa técnica, é o nome ideal para suprir a ausência de Di María. Recordar que as duas primeiras ofertas das águias foram recusadas pelos neerlandeses.

A pressa para fechar o internacional argelino, que está avaliado acima dos 15 milhões de euros, passa ainda pelo facto de Kerem Aktürkoğlu seguir com forte possibilidade de ser vendido, sobretudo para a Turquia.

Nos últimos dias, o Benfica também chegou a fazer uma consulta pelo extremo chileno Darío Osorio, dos dinamarqueses do Midtjylland. Foi considerado caro e, por isso, colocado de lado até segunda ordem.

Aos 23 anos, Anis Hadj-Moussa foi formado no futebol francês, onde representou o Lens, e depois passou pela Bélgica (Patro Eisden e Charleroi) até chegar aos Países Países, inicialmente para defender o Vitesse.