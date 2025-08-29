É oficial, Florian Grillitsch é reforço do Sp.Braga, tal como o Maisfutebol adiantou em momento oportuno. O médio de 30 anos, que é internacional austriaco, chega proveniente do Hoffenheim, da Liga alemã, e assina um contrato válido até 2027.

Dividiu a formação entre o KN St. Polten (Áustria) e Werder Bremen (Alemanha). Foi promovido à equipa principal da formação alemã, tendo cumprido 54 jogos em duas épocas. Em 2017 reforçou o Hoffenheim, clube que representou durante sete temporadas.

Teve, pelo meio, uma passagem ao Ajax. Regressou ao Hoffenheim em 2023. Na temporada passada representou os alemães e os espanhóis do Valladolid por empréstimo até ao final da temporada.

Assim, Grillitsch vive a primeira experiência em Portugal, sendo mais um reforço às ordens do plantel orientado por Carlos Vicens.