O Benfica garantiu a contratação de Gilberto, lateral direito de 27 anos, que chega do Fluminense. Gilberto vai ser reforço por cinco temporadas (assina por três anos, com mais dois de opção) e custa três milhões de euros, do quais o Fluminense só receberá um milhão e meio, porque apenas tem metade do passe do jogador.

Nesta altura a negociação está praticamente encerrada e por isso Gilberto já tem viagem marcada para Lisboa: o atleta sai do Rio de Janeiro amanhã à tarde e chega a Portugal na sexta-feira de manhã. Depois de aterrar no Aeroporto General Humberto Delgado, o jogador vai realizar os habituais exames médicos e assinar contrato.

Está assim encontrado o primeiro reforço de Jorge Jesus para a próxima temporada, o segundo reforço do Benfica depois do médio Pedrinho (contratado ao Corinthians). Gilberto é um lateral direito que nasceu no Rio de Janeiro e foi formado no Botafogo, tendo ainda passado por Internacional e Vasco da Gama, também no Brasil.

Em 2015 o lateral direito foi transferido para a Fiorentina, que ao fim de seis meses o emprestou ao Hellas Verona e, posteriormente, ao Latina, da Série B. Em 2017 regressou ao Brasil, depois de não ter sido feliz na Europa, tendo primeiro sido emprestado ao Vasco e depois ao Fluminense, que em 2019 avançou para a compra do passe.

VEJA COMO JOGA GILBERTO: