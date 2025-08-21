O Casa Pia vendeu Pablo Roberto ao Fortaleza de Renato Paiva por 1 milhão de euros.

«“O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do médio Pablo Roberto até 31 de dezembro de 2028, adquirindo 60 por cento dos direitos económicos do jogador por um milhão de euros junto do Casa Pia Atlético Clube, de Portugal», detalhou o clube brasileiro.

O médio-ofensivo regressa ao país natal dois anos depois de ter ingressado no Casa Pia, pelos quais fez 58 jogos em duas temporadas.

Pablo Roberto é o sétimo jogador a deixar os gansos neste mercado de verão.