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Há 56 min
Nacional está perto de fechar o empréstimo de guarda-redes do PSG
Jovem brasileiro Renato Marin fez três jogos oficiais pela equipa francesa na temporada passada
Jovem brasileiro Renato Marin fez três jogos oficiais pela equipa francesa na temporada passada
O Nacional caminha para fechar o empréstimo por uma temporada (até junho de 2027) do guarda-redes brasileiro Renato Marin, do PSG, segundo apurou o Maisfutebol.
O clube francês vê bastante potencial no jovem guardião de 19 anos e, por isso, acredita numa evolução a jogar com mais frequência no futebol português.
Alvo também de interessados em Itália, onde fez boa parte da formação, Marin fez três partidas oficiais na equipa principal do PSG na temporada passada.
Com dupla nacionalidade italiana, Renato Marin chegou ao futebol italiano em 2021 e rumou à França em 2025.
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