O jovem extremo inglês Ethan Nwaneri foi anunciado oficialmente pelo Marselha, nesta sexta-feira, por empréstimo do Arsenal.

Ethan Nwaneri destacou-se cedo, aos 15 anos, ao registar a estreia mais precoce na Premier League pelo Arsenal, em 2022. Porém, não tem ganhou um lugar nas escolhas de Mikel Arteta, que prefere jogar com Bukayo Saka.

Na época passada ainda fez 37 aparições, mas nesta perdeu espaço e soma 12. Já é internacional sub-21 inglês.

Nwaneri junta-se aos compatriotas Mason Greenwood, Angel Gomes e Riley, sob orientação de Roberto De Zerbi.