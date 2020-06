O Nice anunciou a contratação do médio internacional francês Morgan Schneiderlin ao Everton.

Em comunicado publicado no site oficial, o emblema gaulês informa ter chegado a acordo com os Toffees para que a transferência se efetive aquando da abertura do mercado de verão, mas o jogador de 30 anos já foi autorizado a juntar-se aos futuros colegas.

Formado no Estrasburgo, Schneiderlin estava em Inglaterra desde 2008. Representou o Southampton entre esse ano e 2015, altura em que rumou ao Manchester United, de onde saiu em janeiro de 2017 para o Everton.