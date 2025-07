O Leeds United confirmou a contratação do guarda-redes brasileiro Lucas Perri, que deixa assim o Lyon, da Ligue 1 francesa. Segundo a imprensa inglesa, custou cerca de 20 milhões de euros.

O jogador de 27 anos assinou um contrato de quatro anos com os clube inglês, tornando-se no sétimo reforço de verão confirmado para a equipa de Daniel Farke.

Perri chega a Elland Road depois de uma temporada como indiscutível no Lyon, onde disputou 45 jogos em todas as competições e somou 13 encontros sem sofrer golos, muitos deles sob o comando do treinador Paulo Fonseca.

É uma nova saída do clube francês, que já perdeu Thiago Almada (fim de empréstimo), Rayan Cherki ou Said Benrahma. Já o Leeds tem-se reforçado com Gundmundsson, Anton Stach ou Longstaff.