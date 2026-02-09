Agora é oficial. O Rennes anunciou nas suas plataformas de comunicação que entrou em processo de rescisão contratual com o treinador Habib Beye, bem como a restante equipa técnica. Sébastien Tambouret, técnico da formação, substitui-o interinamente.

Isso acontece dois dias depois da última derrota do Rennes para o Lens no campeonato, por 3-1, num mau momento da equipa. Habib Beye não resiste aos maus resultados... mas tem dificultado bastante a saída.

Segundo o jornal Footmercato, Beye, que tem contrato até junho deste ano, exige o salário na íntegra desta época e da próxima. Além disso, pede uma percentagem das transferências milionárias de Jérémy Jacquet e Kader Meité, para Liverpool e Al Hilal, respetivamente.

O Rennes recebeu aproximadamente 100 milhões de euros pelos dois jovens que eram titulares com Beye, o que levou o técnico a considerar ter direito a uma compensação pela valorização dos jogadores. Se isto pega moda...