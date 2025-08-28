Afetará a possível transferência de Conrad Harder? O Rennes, de França, anunciou a chegada de Esteban Lepaul, avançado que pertencia ao Angers e uma das sensações da Ligue 1 na época transata.

Trata-se de um ponta-de-lança com características semelhantes ao avançado dinamarquês e que chega por uma verba elevada - 13,5 milhões de euros, segundo a imprensa francesa, mais 1,5 milhões em bónus.

Lepaul assinou contrato por quatro anos com o clube francês. Com 13 golos em 31 jogos pelo modesto Angers na época passada, o avançado de 25 anos teve uma época de sonho na temporada passada.

Chegou ao Angers a troco de 150 mil euros em janeiro de 2024, do Epinal. Subiu desde as divisões inferiores a pulso até à primeira divisão.

O Rennes tinha encetado negociações pelo avançado Conrad Harder com o Sporting e até tinha chegado a um princípio de acordo pelo atleta.