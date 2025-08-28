OFICIAL: Rennes gasta 13,5 milhões em avançado... e não é Conrad Harder
Esteban Lepaul foi anunciado pelo clube francês na noite desta quinta-feira
Afetará a possível transferência de Conrad Harder? O Rennes, de França, anunciou a chegada de Esteban Lepaul, avançado que pertencia ao Angers e uma das sensações da Ligue 1 na época transata.
Trata-se de um ponta-de-lança com características semelhantes ao avançado dinamarquês e que chega por uma verba elevada - 13,5 milhões de euros, segundo a imprensa francesa, mais 1,5 milhões em bónus.
Lepaul assinou contrato por quatro anos com o clube francês. Com 13 golos em 31 jogos pelo modesto Angers na época passada, o avançado de 25 anos teve uma época de sonho na temporada passada.
Chegou ao Angers a troco de 150 mil euros em janeiro de 2024, do Epinal. Subiu desde as divisões inferiores a pulso até à primeira divisão.
O Rennes tinha encetado negociações pelo avançado Conrad Harder com o Sporting e até tinha chegado a um princípio de acordo pelo atleta.
𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 28, 2025
Chapitre 5 : La pièce maîtresse.#Lepaul2029 pic.twitter.com/g6J1XBhfmN