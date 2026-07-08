O defesa francês Lenny Vallier, que jogou no Nacional na época passada e tinha contrato por mais duas épocas, rescindiu com o clube da Liga e foi apresentado pelo Dunkerque, do segundo escalão francês de futebol, nesta quarta-feira.

Contratado no verão de 2025, o futebolista, de 27 anos, fez apenas 15 jogos ao longo da última época, nove na condição de titular, contabilizando uma assistência.

Natural de Alfortville, em França, Vallier regressa ao seu país natal, assinando um contrato para as próximas duas temporadas, até junho de 2028.

Junta-se às saídas já confirmadas de Kaíque (Palmeiras, do Brasil), Lucas França, João Aurélio, Alan Nuñez (Cerro Porteño, do Paraguai), Jota Garcês, André Sousa, Paulinho Bóia, Gabriel Veron (FC Porto) e Lucas João (Petro Luanda, de Angola).