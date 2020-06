Renato Sanches deu nas vistas no Lille esta temporada e, segundo o presidente do clube francês, despertou o interesse de vários clubes, dispostos a abrirem os cordões à bolsa para contarem com o jogador português.

Gérard Lopez disse à RMC Sport que teve ofertas «que permitiriam vender Renato Sanches por bastante dinheiro», contudo, quer «manter» no plantel o jogador que chegou ao clube vindo do Bayern Muique no início da temporada.