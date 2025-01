É fã de Walter White e Jesse Pinkman? A dupla improvável que protagoniza a famosa série norte-americana Breaking Bad serviu de inspiração para o anúncio de um jogador de futebol, nesta sexta-feira.

O Marselha pegou no conceito que serve de premissa à série - no fundo, a sociedade entre um professor de química endividado e um ex-aluno seu que trafica estupefacientes, para formular e vender a droga mais pura do Novo México -, de forma a anunciar Amine Gouiri.

Com o pretexto de estarem a criar «um jogador à Marselha», com ingredientes como «fervor» ou «paixão», o clube acabou por revelar a chegada do antigo jogador do Rennes, de 24 anos.

Segundo a imprensa francesa, Gouiri custa cerca de 20 milhões de euros, menos do que o valor que o Rennes tinha dado pelo internacional argelino ao Nice em 2022 (28 milhões).

Veja o vídeo: