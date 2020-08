O Villarreal oficializou a contratação de Francis Coquelin ao Valência. O médio de características defensivas, que também pode atuar como defesa, jogou no clube che nas três últimas temporadas.

Antes esteve no Arsenal, que o contratou aos franceses do Laval quando tinha apenas 18 anos. Nas nove temporadas no clube inglês foi emprestado ao Lorient, Friburgo e Charlton, pegando de estaca no onze dos gunners entre 2014 e 2017.

Com 29 anos, o jogador é o segundo reforço do submarino amarelo depois de Takefusa Kubo, emprestado pelo Real Madrid.

A operação junto do Valencia pode trazer novidades nos próximos dias, porque segundo a imprensa espanhola, Dani Parejo está também muito perto da equipa de Unai Emery.