O médio Taichi Fukui foi contratado em definitivo pelo Arouca, proveniente dos gigantes do Bayern Munique.

O Arouca informou nesta segunda-feira que acionou a opção de compra, no valor de um milhão de euros, confirmou o Maisfutebol. Este é o recorde do clube no que toca a transferências, ultrapassando os 500 mil dados por Nico Mantl.

Desta forma, o Arouca segura o médio até 2028, após meia temporada por empréstimo. Titular habitual com Gonzalo García e com Vasco Seabra, Taichi Fukui já realizou, esta temporada, 18 partidas, somando uma assistência.