O Sporting anunciou a contratação de Tiago Augusto, médio português de 18 anos que regressa a Portugal para assinar contrato profissional com os leões.

Antes de rumar ao clube londrino, o novo jogador do Sporting passou pela formação do Benfica e do Palmense.

Em declarações aos órgãos do clube, Tiago Augusto assumiu a alegria pelo passo dado.

«Estou muito feliz, trabalhei bastante para isto. Quero agradecer a todos os que me ajudaram durante este processo. Esta é apenas mais uma batalha vencida, ainda falta atingir mais objectivos. Quero agradecer ao Sporting CP pela confiança que depositou em mim».