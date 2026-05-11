A Juventus anunciou esta segunda-feira a contratação em definitivo de Ana Capeta, para as próximas duas temporadas. Os 'bianconeri' exerceram a opção de compra junto do Sporting pela avançada, que estava emprestada pelos leões.

A internacional portuguesa chegou a Itália em fevereiro e na presente época já soma seis golos em 12 jogos, sendo uma das peças-chave da equipa principal feminina da 'Vecchia Signora'.

«Os rumores são verdadeiros. Estour feliz por anunciar que estou aqui para ficar», afirmou Ana Capeta num vídeo partilhado nas redes sociais dos italianos.

