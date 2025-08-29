O FC Porto anunciou um reforço para a equipa feminina. A guarda-redes Cora Brendle chega da equipa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos da América.

A norte-americana de 22 anos vai vestir a camisola número um, anunciaram os dragões, tendo assinado contrato de um ano.

«Gosto de ver futebol e claro que já conhecia o FC Porto, um clube gigante, mas ainda tenho muito para aprender e estou ansiosa por conhecer melhor a cultura e tudo o que envolve o FC Porto», disse a atleta aos meios do clube.

Desde 2021 que Cora defendia as balizas no circuito universitário, primeiro na Carolina do Sul e depois no Utah. Entre maio e julho de 2023 e 2024 representou também o Tormenta FC, emblema do estado da Geórgia.

Em Portugal, Brendle vai disputar a II Liga feminina com a camisola do FC Porto, divisão para a qual as azuis e brancas foram promovidas após o ano de estreia na terceira divisão.