É oficial. Gabriel Costa é reforço do Lugo, do terceiro escalão espanhol, tal como o Maisfutebol informou em momento oportuno. 

Ora, o defesa de 19 anos, que deixa assim o Feirense, teve um momento caricato na apresentação. O português admitiu que já conhecia o Lugo porque... já tinha feito um modo carreira com o clube no FIFA. 

Ora veja aqui o vídeo: 

 

 

