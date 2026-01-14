Transferências
Há 13 min
VÍDEO: português reforça Lugo e admite que já conhecia o clube pelo... FIFA
Gabriel Costa admitiu que já fez um modo carreira com a equipa do terceiro escalão espanhol
É oficial. Gabriel Costa é reforço do Lugo, do terceiro escalão espanhol, tal como o Maisfutebol informou em momento oportuno.
Ora, o defesa de 19 anos, que deixa assim o Feirense, teve um momento caricato na apresentação. O português admitiu que já conhecia o Lugo porque... já tinha feito um modo carreira com o clube no FIFA.
Ora veja aqui o vídeo:
