Gabriel Veron continua no Brasil. O extremo do FC Porto foi emprestado ao Juventude de Caxias, clube que disputa a Série A do Brasileirão. O negócio foi oficializado nesta quarta-feira, porém, o FC Porto não divulga se há ou não opção de compra.

O empréstimo é válido para presente temporada, sendo que o atleta de 22 anos já trabalha no 17.º classificado do campeonato brasileiro.

Antes do Juventude, Veron foi cedido ao Santos e Cruzeiro. O atleta chegou ao FC Porto em 2022 por cerca de 10 milhões de euros e tem contrato com os dragões até junho de 2027.