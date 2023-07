O futebolista espanhol Gaizka Larrazabal é reforço do Casa Pia para a época 2023/24, anunciou esta segunda-feira o clube, que prepara a segunda época seguida na I Liga.

O quinto reforço do Casa Pia para a nova temporada tem 25 anos e esteve ligado ao Saragoça nas últimas três temporadas. Na segunda delas foi cedido ao SD Amorebieta. Em 2022/23 fez 34 jogos pelo Saragoça, que terminou a II Liga espanhola no 13.º lugar.

O atacante basco tem passado no Athletic Bilbao, clube ao qual esteve ligado de 2017 a 2020 e no qual jogou na liga espanhola, em 2019/20. Antes, estreou-se como sénior no Zamudio, em 2016/17.

Gaizka Larrazabal pode jogar pelos dois flancos do ataque e junta-se, na lista de contratações, ao defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), ao defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), ao trinco Rafael Brito (ex-Benfica) e ao ponta de lança Fernando Andrade (ex-FC Porto).

O Casa Pia renovou contrato com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, ao passo que o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira saíram, em final de contrato.

Gaizka é filho de Aitor Larrazabal, técnico de 52 anos que, como jogador, foi uma das figuras do Athletic, onde fez toda a carreira como sénior, de 1990 a 2004.