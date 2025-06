Em fim de contrato, Leroy Sané pode vir a ser jogador do Galatasaray, da Turquia, numa reviravolta surpreendente na carreira.

A equipa de Istambul confirmou, em nota oficial, estar em negociações com o jogador tendo em vista a sua contratação a custo zero, pois acaba contrato com o Bayern Munique.

A imprensa adiantou que Sané tem à sua espera um contrato de três anos, já não atuando pelos bávaros no Mundial de Clubes.

Leroy Sané tem 29 anos e cumpriu a quinta temporada pelo Bayern Munique. Antes disso, destacou-se pelo Manchester City e Schalke 04.