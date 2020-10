O Moreirense está muito perto de assegurar a contratação de Galego, médio-ofensivo brasileiro de 23 anos, segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O acordo com o Portuguesa Santista já foi alcançado e o jogador chega nesta quinta-feira ao Porto para assinar por quatro épocas com os cónegos, ficando o clube brasileiro com 10 por cento do passe do jogador.

Esta época o jogador marcou cinco golos em 12 jogos.