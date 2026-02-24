Marcelo Gallardo deixou o comando técnico do River Plate.

O técnico argentino colocou o lugar à disposição após a derrota com o Vélez Sarsfield, que representou o quarto desaire consecutivo da equipa que está no 10 lugar (entre 15) do Grupo 2 do Apertura.

A saída de Gallardo foi confirmada perto de 24 horas depois, através de um vídeo no qual o próprio treinador justificou a decisão tomada apenas três meses após renovar contrato. «As coisas não saíram claramente como tínhamos projetado. Estou emocionado e tenho uma dor na alma por não poder cumprir os objetivos», disse, entre juras de amor ao emblema de Buenos Aires, com a voz embargada e os olhos lacrimejantes.

Marcelo Gallardo, de 50 anos, cumpria a segunda passagem pelo River Plate. Regressou a meio de 2024, após uma temporada nos sauditas do Al Ittihad, mas não conquistou qualquer troféu, ao contrário do que sucedeu no primeiro ciclo no clube (2014-2022) durante o qual conquistou mais de uma dezena de títulos, entre os quais duas Libertadores, uma Taça sul-americana e três supertaças sul-americanas.