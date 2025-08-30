O Chelsea anunciou a contratação de Garnacho, que chega do Manchester United e assinou um contrato de longa duração: um contrato de sete temporadas, até 30 de junho de 2032.

Os valores da transferência não foram revelados, mas de acordo com a imprensa inglesa o Chelsea vai pagar ao Man. United 40 milhões de libras (46 milhões de euros), ficando ainda com 10 por cento de uma futura venda.

«É um momento incrível para a minha família e para mim ingressarmos neste grande clube. Mal posso esperar para começar», referiu Garnacho.

«Assisti ao Mundial de Clubes e assinar pela equipa campeã mundial é especial – somos a melhor equipa do mundo. É incrível estar aqui e estou muito feliz.»

