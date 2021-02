O Benfica emprestou Gedson Fernandes ao Galatasaray.

Um dia depois de ter confirmado ao regulador do mercado turco a existência de negociações com os encarnados para a transferência do médio, o clube turco informa agora que há acordo para um negócio a título de empréstimo.

O Galatasaray adianta que o empréstimo custa 500 mil euros e que o jogador receberá 650 mil euros.

Também o Benfica informou que a cedência é válida até ao final da época e que a mesma não contempla opção de compra.

Sensivelmente ao mesmo tempo, Tottenham deu conta da saída de Gedson, que estava na equipa inglesa há um ano, tendo realizado desde então apenas 14 jogos.

We can confirm that Gedson Fernandes has been recalled by his parent club @SLBenfica.



Best of luck for the future, Gedson 👊#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0tIdyYiY38