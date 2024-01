O Olympiakos agiu mais rápido nos bastidores, venceu a forte concorrência do Nottingham Forest e fechou a contratação de Gelson Martins, que, segundo apurou Maisfutebol, já está na Grécia para fazer exames médicos e assinar contrato.

Para fechar um contrato de duas épocas e meia (até junho de 2026) com o emblema grego, o extremo português deixou o Mónaco, com quem tinha ligação ainda até junho de 2024.

No acordo com os gregos, os franceses seguraram 10% do passe do jogador, que, esta temporada, não havia feito nem sequer um jogo oficial na equipa do Principado.

Gelson Martins, de 28 anos, deixou o Sporting em 2018 para representar o Atlético de Madrid, num acordo que envolveu a ida do avançado argentino Luciano Vietto para Alvalade. Ficou apenas meia época em Espanha e logou rumou para futebol francês.