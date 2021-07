O Benfica oficializou a contratação de Roman Yaremchuk, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

O avançado ucraniano, até agora atleta do Gent, chegou a Lisboa na última noite, cumpriu as últimas formalidades este sábado e tornou-se jogador das águias.

Em comunicado enviado à CMVM, a SAD encarnada informa que «adquiriu os direitos desportivos e 75 por cento dos direitos económicos» de Yaremchuk por 17 milhões de euros.

O jogador de 25 anos assinou um contrato até junho de 2016, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Formado no Gent, Yaremchuk representava o Gent há quatro anos: nesse período, marcou 61 golos em 152 jogos. Agora, muda-se para a Luz para integrar o lote de avançados do Benfica, que já conta com Seferovic, Darwin Núñez, Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius e Rodrigo Pinho.

O COMUNICADO DO BENFICA:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu os direitos desportivos e 75% dos direitos económicos do jogador Roman Yaremchuk pelo montante de € 17.000.000 (dezassete milhões de euros) ao KAA Gent. Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2026, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros).»