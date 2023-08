Francisco Geraldes foi oficializado como reforço do Baniyas, clube dos Emirados Árabes Unidos.

O médio de 28 anos tinha terminado contrato com o Estoril e segue para o clube do Médio Oriente, assinando por duas épocas.

O jogador formado no Sporting vai viver a terceira experiência no estrangeiro, depois de ter jogador nos alemães do Eintracht Frankfurt e nos gregos do AEK.