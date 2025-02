Mory Gbane pode estar de saída do Gil Vicente. O médio de 24 anos está a ser negociado com o Stade Reims, da Liga francesa. A notícia foi avançada pelo jornal Foot Mercato e confirmada pelo Maisfutebol.

Além do clube francês, existem outros emblemas interessados no passe do atleta. No entanto, é o Reims que lidera a corrida pelo passe de Gbane.

O Gil Vicente aponta para o valor da cláusula de rescisão, seis milhões de euros, como o valor pretendido. As próximas horas ditarão o destino do médio.

Mory Gbane foi contratado em definitivo no verão por 500 mil euros. Soma 18 jogos esta época, afirmando-se como titular no clube da Liga. Na época passada, jogou em Barcelos por empréstimo dos russos do Khimki.