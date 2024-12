Com cingo jogos e zero participações de golo, Diego Collado não teve uma primeira parte de temporada fácil no Gil Vicente.

O espanhol assinou pelos gilistas no verão mas já regressou ao país-natal. O Eldense, da La Liga 2, confirmou a chegada de Collado por empréstimo até ao final da época.

Collado jogou nas camadas jovens do Villareal, sem nunca ganhar espaço na primeira equipa.