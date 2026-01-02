O avançado Pablo deixou o Gil Vicente e foi oficializado no West Ham, esta sexta-feira.

O jogador de 22 anos, que vai usar a camisola 19 dos «hammers», assinou por quatro temporadas e meia, com outra de opção.

Pablo foi um pedido expresso do treinador Nuno Espírito Santo, revelou o clube inglês. «Um avançado forte e poderoso, capaz de marcar e criar golos, colocar outros jogadores em boa posição e ter um trabalho incansável. Pablo teve uma campanha excecional até agora e foi identificado como um alvo-chave pelo técnico Nuno Espírito Santo.»

«Estou muito feliz. Vou dar tudo de mim por este clube, deixar tudo em campo, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Os adeptos gostam de jogadores que lutam pelo símbolo e posso prometer que vou deixar cada gota de suor no campo por este clube. Quero enviar uma mensagem forte de que vim provar o meu valor. Eu sei que sou um jogador jovem, mas sei que neste clube temos de dar o melhor», disse Pablo, aos meios de comunicação do West Ham, que ocupa o 18.º lugar da Liga inglesa.

Tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, a contratação de Pablo ficou fechada por pouco mais de 20 milhões de euros, porém, o Famalicão terá direito a metade do valor, isto porque detinha 50 por cento do passe do jogador. O luso-brasileiro torna-se, assim, a maior venda da história do emblema de Barcelos.

Pablo já tinha jogado no Gil Vicente na época passada, por empréstimo do Famalicão, mas mudou-se no verão passado para os gilistas a títutlo definitivo. Esta época, o filho do ex-FC Porto Pena marcou dez golos em 14 jogos pelos barcelenses, sendo uma das revelações da Liga.