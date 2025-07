Bassco Soyer é jogador do Gil Vicente (aparentemente). Nem o clube português nem o Alianza Lima, do Perú, de onde é proveniente, anunciaram a transferência, mas o atleta fê-lo nas redes sociais.

Com um vídeo que já mostra os primeiros passos de Soyer nas instalações do clube de Barcelos, Soyer praticamente oficializou o negócio que tinha sido noticiado na imprensa peruana.

«Orgulhoso por fazer parte desta incrível equipa. Vêm aí grandes feitos e estou mais do que preparado para enfrentá-los. Obrigado pela oportunidade e confiança, Gil Vicente», escreveu na legenda do vídeo, no Instagram.

Soyer tem apenas 18 anos e é internacional jovem pelo seu país. Considerado uma promessa do futebol peruano, joga como médio-ofensivo. Disputou oito jogos pela equipa principal do Alianza, marcando um golo. Chega para a equipa sub-23.